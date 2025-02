Karlstad vill låna Dif-spelaren: ”Vår ambition”

Frank Odhiambo, 22, är på provspel i IF Karlstad.

Ettan-klubben vill låna in Djurgårds-spelaren över säsongen.

– Alla detaljer är ännu inte klara, säger sportchef Thomas Andersson.

Det ser inte ut att bli en fortsättning i Djurgården för Frank Odhiambo, 22. Kenyanen, som fortfarande inte gjort en A-lagsmatch för Dif sedan han anslöt inför 2022, har spenderat veckan på provspel i ettan-klubben IF Karlstad.

Under lördagen deltog mittbacken i IF Karlstads träningsmatch mot IFK Haninge. Nu meddelar ettan-klubben att man vill låna in Odhiambo över säsongen.

– Vår ambition är att låna Odhiambo över säsongen, men alla detaljer är ännu inte klara, säger sportchef Thomas Andersson till klubbens hemsida.

Sedan han anslöt till Djurgården från Gor Mahia FC inför 2022 har Frank Odhiambo varit utlånad till IFK Haninge, Vasalund IF och AFC Eskilstuna. Han har kontrakt med Blåränderna över 2026.

Karlstad slutade på en sjätteplats i division I norra i fjol.