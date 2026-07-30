Imponerade stort på Kalmar FF – hoppas skriva långt avtal

David Dreo imponerade rejält under sitt provspel med Kalmar FF.

Nu hoppas tyska anfallarens representant Anatoli Ponomarev att allsvenska nykomlingen ska våga satsa på ett långt kontrakt snarare än ett lån från Bundesliga-klubben Augsburg.

– Det hade varit den idealiska lösningen, säger han till FotbollDirekt.

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Kalmar FF kan förlora Charles Sagoe Jr till AIK, något det rapporterats om den här sommaren.

Spelaren är på lån från Arsenal säsongen ut men KFF kan alltså tappa poängkungen i förtid.

Men i stället kan det bli en affär med tyska anfallaren David Dreo som i veckan provspelat med klubben.

20-åringen som är född i Serbien imponerade stort på KFF-träningarna och han var själv mycket tillfreds med miljön i och runt klubben.

– Han var supernöjd, han tackade både mig och klubben flera gånger om som tog hand om honom så bra på plats. Han älskade att vara där och han vet också om att den svenska marknaden säljer, det är ett bra steg för honom, säger spelarens representant Anatoli Ponomarev till FotbollDirekt.

Till skillnad från Sagoe Jr hoppas Ponomarev att KFF satsar på att sajna Dreo på ett långt avtal i stället för ett lån från Augsburg där anfallaren haft tufft att ta en tröja i Bundesliga och i stället fått hålla till i reservlaget.

– Det hade varit den idealiska lösningen, att komma överens om ett längre avtal för att David ska få lugn och ro, han är ju fortfarande ung. Men vi får se om Kalmar och Augsburg kan komma överens. Jag tror att Kalmar också vill få till en sådan lösning för de tror att David kan nå väldigt långt i sin karriär, berättar Ponomarev som gläds över Dreos lyckade provspel.

– Kalmar är väldigt intresserade. Han gjorde ett fantastiskt intryck på klubben. Han är en riktig striker som rör sig fint, öppnar upp för andra med sina löpningar och gör mycket mål. Han gjorde många mål på träningarn och ja, Kalmar var väldigt nöjda med hans dagar där.