I kväll avgörs allt.

Vid en seger i returen mot Anderlecht är Hammarby vidare i Europa League-kvalet.

Här är allt du behöver veta om hur du följer avgörandet.

Hammarbys Frank Junior Adjei. Foto: Bildbyrån

Hammarby reser till Belgien för det avgörande returmötet mot storklubben RSC Anderlecht i den andra kvalomgången till Europa League. Efter ett kryss i det första mötet på hemmaplan spelas den helt avgörande matchen torsdagen den 30 juli 2026 med avspark klockan 20:30 svensk tid.

Här har vi samlat alla sändningsdetaljer inför kvällens drabbning:

Arena: Lotto Park, Anderlecht (Belgien)

Lotto Park, Anderlecht (Belgien) Datum: 30 juli 2026

30 juli 2026 Avsparkstid: Kl. 20:30

Kl. 20:30 TV-kanal: Saknas (sänds endast via digital stream)

Saknas (sänds endast via digital stream) Streaming: Sportbladet Play

Kan jag se Anderlecht – Hammarby på TV?

För svenska supportrar som letar efter vilken kanal visar Anderlecht mot Hammarby i det ordinarie kanalutbudet finns det ingen svensk linjär TV-kanal schemalagd för sändningen. Rättigheterna för detta europakval är helt digitala på den svenska marknaden, vilket innebär att matchen inte sänds via traditionell TV.

Hammarbys Noah Persson och Anderlechts Giulian Biancone. Foto: Bildbyrån

Hur streamar jag Anderlecht – Hammarby?

Om du planerar att följa dramatiken online sänds mötet Anderlecht mot Hammarby live på Sportbladet Play. Sändningen drar igång klockan 20:00, en halvtimme innan utsatt avsparkstid.

För att se matchen besöker du Aftonbladets plattform i din webbläsare eller öppnar deras app på din mobil, surfplatta eller smart-TV. Sändningen kräver att du har ett aktivt Aftonbladet Plus-abonnemang. Se till att vara inloggad i god tid före matchstart.

Anderlecht – Hammarby: Vad du kan förvänta dig

Förutsättningarna är helt öppna inför returen i Belgien. Det första mötet på 3Arena slutade 1–1, vilket gör att båda lagen kliver ut på Lotto Park med chansen att avancera till nästa kvalrunda i Europa League. Hammarby kliver in med fin form från allsvenskan i ryggen, men tvingas prestera på sin absoluta spetsnivå för att störa Anderlecht inför deras hemmapublik.

Anderlecht har haft en del skadebekymmer på slutet där den offensive mittfältaren Mario Stroeykens har varit ett osäkert kort på grund av lårproblem. Hemmalaget väntas sätta en hög press från start för att försöka koppla ett tidigt grepp om dubbelmötet.

För Hammarbys del saknas försvararen Sourou Koné sedan tidigare på grund av en knäskada. Taktiskt kommer ”Bajen” att behöva en stabil defensiv organisation och ta tillvara på sina omställningsmöjligheter för att bryta ner det belgiska motståndet.

Skador och avstängningar Hammarby Spelare Lämna tillbaka Sourou Kone knee-injury Early September 2026

Hammarbys förväntade startelva: Hahn – Skoglund, Eriksson, Winther, Persson – Karlsson, Tekie – Madjed, Besara, Lind – Abraham.

FAQ

Vilken TV-kanal sänder matchen mellan Anderlecht och Hammarby? Matchen sänds inte på någon linjär TV-kanal i Sverige utan visas enbart digitalt.

Var kan jag streama matchen live i Sverige? Du kan följa hela matchen live via Aftonbladet TV / Sportbladet Play med ett aktivt Plus-abonnemang.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.