KFF tar inte MFF-talangen: ”Inte det som vi letar efter i nuläget”

Kalmar FF har testat Malmö FF-talangen William Åkesson den senaste tiden.

Någon värvning av mittbacken ser det dock inte ut att bli för Smålandsklubben.

– Status är att det inte ser ut som att vi tar in honom, säger KFF:s sportchef Mats Winblad till Barometern.

Foto: Bildbyrån

Det var i början av februari som Kalmar FF meddelade att Malmö FF-talangen, William Åkesson, som har förflutet i Smålandsklubben, kommer att få chansen att visa upp sig för klubben.

Mittbacken har tränat ett par veckor med KFF nu och spelat två träningsmatcher, men någon permanent flytt till Smålandsklubben ser det inte ut att bli.

– Status är att det inte ser ut som att vi tar in honom. Han har gjort det bra, men är inte det som vi letar efter i nuläget, säger Kalmars sportchef Mats Winblad till Barometern.

Kalmar FF kliver in i Svenska cupen imorgon, i premiären ställs man mot Mjällby AIF.