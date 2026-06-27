Klar för ny klubb – mitt under VM

Wout Weghorst representerar Nederländerna i VM.

Samtidigt har han skrivit på för en ny klubb.

Anfallaren är klar för Twente.

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Wout Weghorst anslöt till Ajax 2024 och skrev då på ett tvåårsavtal. Det kontraktet har nu löpt ut och den nederländska centertanken har varit fri att skriva på för vilken klubb som helst.

33-åringens tid som klubblös blev dock inte lång. Weghorst har skrivit ett kontrat med ligakonkurrenten Twente, samtidigt som han befinner sig i Nordamerika för att representerat Nederländerna i VM. Det bekräftar klubben på sin hemsida.

I Twente kommer Weghorst återförenas med Erik ten Haag som var han tränare i Manchester United 2023. ten Haag är numera teknisk direktör för den nederländska klubben.

Wout Weghorst har blivit kvar på bänken i Nederländernas tre gruppspelsmatcher i VM.