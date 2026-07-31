Klart: Abadid lämnar VSK

Parterna är överens.

Liiban Abadid och Västerås SK bryter kontraktet.

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Liiban Abadid, 24, anslöt till Västerås SK inför säsongen 2025. Där gjorde han nio matcher innan han lånades ut till Utsikten. Inför säsongen fortsatte Abadid i superettan-nykomlingen Nordic United, på lån.

Nu meddelar VSK att parterna bryter det ursprungliga avtalet.

”VSK Fotboll vill rikta ett stort tack till Liiban för hans insatser i föreningen och önskar honom lycka till i den fortsatta karriären”, skriver klubben på sin hemsida.





