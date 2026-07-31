Klart: Abadid lämnar VSK
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Parterna är överens.
Liiban Abadid och Västerås SK bryter kontraktet.
Liiban Abadid, 24, anslöt till Västerås SK inför säsongen 2025. Där gjorde han nio matcher innan han lånades ut till Utsikten. Inför säsongen fortsatte Abadid i superettan-nykomlingen Nordic United, på lån.
Nu meddelar VSK att parterna bryter det ursprungliga avtalet.
”VSK Fotboll vill rikta ett stort tack till Liiban för hans insatser i föreningen och önskar honom lycka till i den fortsatta karriären”, skriver klubben på sin hemsida.
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