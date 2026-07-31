Gais hyllas – trots förnedringen: ”Stor respekt”

Gais föll med 6–0 i returmötet mot Nordsjælland.

Trots det hyllas ”makrillarna” av motståndaren Tobias Salquist.

– Jag har också stor respekt för att de gör det de förmodligen alltid gör, säger han enligt Bold.

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Gais gick in i returmötet mot Nordsjælland med en uddamålsledning. Väl i Danmark slutade det sämre för det allsvenska laget. Nordsjælland krossade Gais och slutsiffrorna rann iväg till 6–0.

Trots överkörningen väljer Nordsjælland-kaptenen Tobias Salquist att hylla Gais för sitt spel.

– Jag har också stor respekt för att de gör det de förmodligen alltid gör. Jag måste bara säga det. Jag har stor respekt för det, säger Salquist enligt Bold.

Förlusten innebär att Gais är utslaget ur Conference League.