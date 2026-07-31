Uppgifter: Djurgården har blivit erbjuden ytter

Djurgården vill värva en offensiv spelare i sommar.

Enligt uppgifter har de blivit erbjudna Sander Finjord Ringberg, 26.

Foto: Bildbyrån

Djurgården siktar på att förstärka offensiven i sommarens transferfönster. Tidigare presenterade Stockholmsklubben den talangfulle yttern Angelo Agbeyoje – men de vill värva mer.

Enligt Sportbladet har Djurgården blivit erbjuden Sander Finjord Ringberg. 26-åringen huserar i norska Hönefoss och har svarat för 13 assist den här säsongen i norska tredjeligan.

Tidningen uppger samtidigt att flera klubbar i Skandinavien har erbjudits yttern. Det framgår inte om Djurgården har tagit ställning till erbjudandet.

Finjord Ringberg sitter på ett utgående kontrakt med Hönefoss.