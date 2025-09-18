Klart: Adam Larsson klar för ny klubb

Svenske anfallaren Adam Larsson är klar för ny klubb.

Karriären fortsätter i danska Danmark för 26-åringen.

Han har skrivit på för Hvidovre IF.

Foto: Bildbyrån

Adam Larsson valde att lämna IFK Mariehamn efter att ha gjort succé på Åland för Monterey Bay.

Han bröt sitt kontrakt med den amerikanska klubben för några veckor sedan och nu har han gjort klart med ny klubb.

Karriären fortsätter i Danmark och i Hvidovre IF, detta efter ett lyckat provspel.

– Adam Larsson är en spännande anfallare som skiljer sig från de andra typerna vi har i truppen. Han är liten, snabb och stark i kroppen, och han ger vår tränarstab nya möjligheter längst fram, säger sportchefen Peter Lassen.

Adam Larsson uttalar sig också:

– Fotbollen rör sig ofta fort! För inte så länge sedan var jag i USA och hade ett kontrakt där, men när möjligheten dök upp att komma till en så fin klubb var min önskan stor. Och jag är otroligt glad över att vara här, säger han.