Klart: Adolf Hütter får sparken från Monaco

Han har varit där sedan sommaren 2023.

Nu är Adolf Hütters tid i Monaco förbi.

Detta då han har fått sparken från Ligue 1-klubben.

Foto: Bildbyrån

Det har varit en del skriverier kring Adolf ”Adi” Hütters framtid i Monaco under den senaste tiden.

Nu står det klart vad utfallet av alla rykten blir.

Under fredagen står det klart att Ligue 1-klubben sparkar österrikaren – efter drygt två år som huvudtränaren.

För att ersätta Hütter bollas den tidigare Dortmund-tränaren, Edin Terzic, upp som en potentiell efterträdare.

Monaco befinner sig just nu på en femteplats i den franska högstaligan med tre poäng upp till serieledaren Paris Saint-Germain.