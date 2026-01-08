Klart: Ahlstrand byter Tyskland mot Nederländerna

Erik Ahlstrand har gjort sitt i tyska St. Pauli – för nu.

Detta då han har lånats ut till nederländska Heracles.

– Eredivisie är en intressant liga med en öppen och offensiv spelstil, säger Ahlstrand till sin nya klubb.

Foto: Alamy

Den före detta Halmstads BK-spelaren Erik Ahlstrand har hållit till i tyska St. Pauli sedan vintern 2024.

Där har 24-åringen fått speltid i sex matcher med A-laget som håller till i Bundesliga och gjort desto fler matcher med andralaget.

Nu väntar ett nytt äventyr för mittfältaren som flyttar till Nederländerna och Heracles dit han har lånats ut fram till sommaren. Det meddelar Eredivisie-klubben på sin hemsida.

– Vi är glada att Erik ansluter sig till oss. Vi ser honom som ett alternativ för alla positioner på mittfältet och anfallet. Som en mångsidig spelare utökar han våra anfallsmöjligheter. Erik har kreativitet, snabbhet och intensitet i sitt spel, och han visar också stor arbetsvilja. Spelaren är ambitiös och ivrig att bevisa sig själv på Heracles Almelo, vilket är viktigt, säger klubbens tekniske direktör, Ernest Faber, i ett uttalande.

Ahlstrand själv:

– Heracles Almelo har varit intresserade ett tag, så jag har kunnat bekanta mig med klubben. Jag är imponerad av både klubbens struktur och deras spelarutvecklingsplan. Dessutom är Eredivisie en intressant liga med en öppen, offensiv spelstil. Det är inte konstigt att svenska spelare gillar att komma och spela här, säger han.

Heracles befinner sig för närvarande på en nästjumboplats i Eredivisie.