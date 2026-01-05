Klart: Ahlstrand lånas ut av HBK

Albin Ahlstrand, 21, lämnar Halmstads BK.

Mittfältaren lånas ut till Hässleholms IF i Ettan Södra.

Foto: Bildbyrån

Halmstads BK:s Albin Ahlstrand spenderade förra säsongen på lån i Ängelholms FF. Nu står det klart att mittfältaren lånas ut även nästa säsong.

HBK meddelar att Ahlstrand går till Hässleholms IF i Ettan Södra. Låneavtalet sträcker sig över hela nästa säsong, med möjlighet för HBK att återkalla honom under sommaren.

Ahlstrand gjorde nio framträdanden för Ängelholms FF i fjol.