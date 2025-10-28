Klart: Ahmad Faqa återvänder till AIK

Ahmad Faqa har spenderat säsongen på lån på Island.

Nu står det klart att han återvänder till AIK.

Detta meddelar isländska FH Hafnarfjördur.

Foto: Bildbyrån

Den unge försvararen Ahmad Faqa lånades ut till isländska FH Hafnarfjördur i våras.

Lånet förlängdes sedan i början av augusti, men nu står det klart att försvararen återvänder till AIK.

FH Hafnarfjördur meddelar nämligen detta via Instagram.

”Ahmad Faqa har genomfört en lyckad lånevistelse och återvänder nu till AIK”, skriver kluben.

Faqa noterades för 19 framträdanden under låneperioden.