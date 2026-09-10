Klart: AIK anställer ny tränare

AIK har gjort klart med en ny tränare i P19-laget.

Det är Baran Coskun som återvänder till ”Gnaget”.

Foto: Bildbyrån

Baran Coskun lämnade Brommapojkarnas P19-lag för att ta över som chefstränare i superettan-klubben Sandvikens IF. 40-åringen fick lämna Sandviken i maj och har sedan dess varit utan uppdrag.

Nu meddelar AIK att Coskun anställs som huvudtränare för klubbens P19-lag. Avtalet börjar gälla den 1 december och sträcker sig över tre år.

– Att komma hem till AIK känns helt fantastiskt. Det var här min tränarresa började, och jag är otroligt stolt över att vara tillbaka. Det händer mycket intressant i klubben just nu och jag ser fram emot att jobba tillsammans med alla kompetenta kollegor för att utveckla nästa generation AIK-spelare. Att representera AIK innebär ett stort ansvar och en stolthet som jag vill föra vidare till varje spelare, säger Baran Coskun på klubbens hemsida.

AIK:s tekniske chef Peter Wennberg:

– Rekryteringen av Baran förstärker vår identitet och kompletterar den kompetens vi redan har i akademin. Hans personlighet, empatiska ledarskap och förmåga att utveckla individers beteenden har varit avgörande i vårt val.