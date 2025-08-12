Kristoffer Nordfeldt, 36, blir kvar i AIK.

Målvakten har kritat på en förlängning över 2027.

– Kristoffer är en toppmålvakt i allsvenskan, samt en topprepresentant för klubben, säger Fredrik Wisur Hansen i ett uttalande.

Video Björnberg hjälte för AIK i debuten

AIK-målvakten Kristoffer Nordfeldt satt på ett utgående avtal med ”Gnaget”. Nu står det klart att veteranen blir kvar i Stockholmsklubben.

Under tisdagen meddelade AIK att man är överens om en förlängning med 36-åringen, och Kristoffer Nordfeldt har kritat på ett nytt avtal som sträcker sig över 2027.

– Det har varit en stor ära att fått låna AIK-tröjan av klubbens medlemmar sedan min debut 2021 och jag ser nu fram emot att få låna tröjan under ytterligare en tid, säger Nordfeldt i ett uttalande.

⚔️ Tolv hållna nollor hittills säsongen 2025.



AIK Fotboll är väldigt glada över att Kristoffer Nordfeldt har tecknat ett nytt tvåårsavtal med klubben som sträcker sig över säsongen 2027. pic.twitter.com/uYuutXK14z — AIK Fotboll (@AIKfotboll) August 12, 2025

Fredrik Wisur Hansen, Head of scouting and recruitment i AIK:

– Vi har varit tydliga med Nordfeldt att vi har velat förlänga hans avtal med klubben, och vi är därför väldigt glada över att vi nu kommer fram till en överenskommelse om ett nytt avtal. Kristoffer är en toppmålvakt i allsvenskan, samt en topprepresentant för klubben.

Kristoffer Nordfeldt har spelat 17 allsvenska matcher för AIK i år. Det har blivit nio hållna nollor för landslagsmålvakten.