Klart: AIK lånar ut talangen igen
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Aaron Stoch Rydell spenderade hösten på lån hos Karlbergs BK.
Nu meddelar AIK att talangen lånas ut till ettan-klubben igen.
Aaron Stoch Rydell flyttade hem till Sverige och AIK vintern 2024 och sedan dess har det blivit två lånesejourer i Karlbergs BK och en i Gefle IF.
Nu står det klart att det blir en ny utlåning till Karlbergs BK. AIK meddelar denna lördag att talangen lånas ut över 2026 till ettan-klubben.
– Aaron kommer att inleda säsongen på lån hos Karlbergs BK, där han hade en framgångsrik period under hösten. Flytten ger honom möjlighet att fortsätta spela seniorfotboll i en konkurrenskraftig miljö, med regelbunden matchning och ansvar i en välbekant trupp. Vi önskar honom stort lycka till under den kommande säsongen, säger AIK Fotbolls strategichef, Jeremy Steele.
Talangens kontrakt med Gnaget sträcker sig över 2026.
Den här artikeln handlar om: