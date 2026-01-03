Klart: AIK lånar ut talangen igen

Aaron Stoch Rydell spenderade hösten på lån hos Karlbergs BK.

Nu meddelar AIK att talangen lånas ut till ettan-klubben igen.

Foto: Bildbyrån

Aaron Stoch Rydell flyttade hem till Sverige och AIK vintern 2024 och sedan dess har det blivit två lånesejourer i Karlbergs BK och en i Gefle IF.

Nu står det klart att det blir en ny utlåning till Karlbergs BK. AIK meddelar denna lördag att talangen lånas ut över 2026 till ettan-klubben.

– Aaron kommer att inleda säsongen på lån hos Karlbergs BK, där han hade en framgångsrik period under hösten. Flytten ger honom möjlighet att fortsätta spela seniorfotboll i en konkurrenskraftig miljö, med regelbunden matchning och ansvar i en välbekant trupp. Vi önskar honom stort lycka till under den kommande säsongen, säger AIK Fotbolls strategichef, Jeremy Steele.

Talangens kontrakt med Gnaget sträcker sig över 2026.