Klart: AIK säljer försvararen – till grekisk klubb
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Jere Uronen, 32, lämnar AIK.
Vänsterbacken säljs till grekiska Atromitos.
Jere Unronen anslöt till AIK inför fjolårssäsongen. Det blev åtta framträdanden i ”Gnaget” 2025. Sedan lånades finländaren ut till grekiska Atromitos.
Nu står det klart att han säljs till samma klubb.
– Jag vill för klubbens räkning tacka Jere för hans tid i AIK under förra året och önskar honom det allra bästa framöver, säger AIK:s rekryteringschef Miika Takkula på klubbens hemsida.
Under Uronens låneperiod stod Atromitos för spelarens lön. Övergången ger inte AIK någon resultateffekt.
Den här artikeln handlar om: