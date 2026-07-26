Klart: AIK säljer försvararen – till grekisk klubb

Jere Uronen, 32, lämnar AIK.

Vänsterbacken säljs till grekiska Atromitos.

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Jere Unronen anslöt till AIK inför fjolårssäsongen. Det blev åtta framträdanden i ”Gnaget” 2025. Sedan lånades finländaren ut till grekiska Atromitos.

Nu står det klart att han säljs till samma klubb.

– Jag vill för klubbens räkning tacka Jere för hans tid i AIK under förra året och önskar honom det allra bästa framöver, säger AIK:s rekryteringschef Miika Takkula på klubbens hemsida.

Under Uronens låneperiod stod Atromitos för spelarens lön. Övergången ger inte AIK någon resultateffekt.