Klart: AIK värvar Hervé Matthys

Hervé Matthys, 30, är klar för AIK.

Mittbacken ansluter på ett kontrakt över 2028.

– Det känns otroligt spännande och hedrande att komma till AIK, säger han.

Miika Takkula och Hervé Matthys. Foto: Bildbyrån / AIK Fotboll

AIK har hittat sin mittback. Den rutinerade försvararen Hervé Matthys är klar på ett avtal som sträcker sig över 2028.

– Det känns otroligt spännande och hedrande att komma till AIK, en av Skandinaviens allra största klubbar. Jag ser verkligen fram emot att påbörja detta nya kapitel och hjälpa klubben till platsen den hör hemma på. Jag längtar redan efter att få börja spela på Strawberry Arena och träffa AIK:s fantastiska supportrar, säger han i ett uttalande.

Den belgiska mittbacken ansluter gratis och kommer senast från polska Motor Lublin. Han har en bakgrund i klubbar som belgiska Beerschot och Anderlecht och nederländska Ado Den Haag.

– Matthys är en vänsterfotad mittback som tillför värdefull erfarenhet och ledarskap till laget. Under de senaste åren har han spelat en nyckelroll och samlat på sig mycket speltid i fysiskt krävande ligor i Polen och Belgien, och han är redo att börja spela för oss omgående. Att ta in Matthys i truppen kommer att stärka stabiliteten i vårt försvar, och som vänsterfotad spelare ger han oss nya fördelar och alternativ i spelet med boll, säger Miika Takkula, AIK:s rekryteringschef.