Klart: AIK värvar nigeriansk ytter

AIK fortsätter att värva ungt.

David Oluwaseyi Oludase har skrift på för Solna-klubben.

– Under provperioden visade han en mycket bra attityd och stort engagemang, säger Miika Takkula.

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AIK sålde nyligen Zadok Yohanna för rekordmycket pengar. Nu har klubben hittat en ny vänsterfotad ytter från Nigeria.

Klubben meddelar att man skrivit ett så kallat ”övergångsavtal” med David Oluwaseyi Oludase. Yttern kommer till en början tillhöra akademin innan han slussas in i A-laget. Han har tidigare provtränat med AIK.

– Han är en tekniskt skicklig, vänsterfotad högerytter med bra snabbhet och en fin första touch. Det som främst behöver utvecklas är hans agerande och beslutsfattande på sista tredjedelen av planen. Under provperioden visade han en mycket bra attityd och stort engagemang, vilket var en viktig del i vårt beslut att skriva kontrakt med honom, säger AIK:s rekryteringschef Miika Takkula.

Kontraktet med AIK är sträcker sig till december 2029.

– Att skriva på för AIK är ett stort steg i min karriär och jag kan knappt vänta på att få komma i gång på planen. Klubbens historia och supportrarnas passion är något alldeles extra, och jag är redo att ge allt för tröjan varje gång jag kliver ut på planen, säger David Oluwaseyi Oludase.