Foto: Alamy

Klart: Ajax anställer Cruijff som teknisk chef

Ajax har en ny teknisk chef.
Han heter Jordi Cruijff och är son till ikonen Johan Cruijff.
– Jordi visade sig vara den bästa, säger klubbens vd Menno Geelen i ett uttalande.

Foto: Alamy

Under lördagen presenterar Ajax en tämligen stor nyhet. Man har anställt en ny teknisk chef, och det är inte vem som helst.

För de med Ajax-sympatier är namnet Cruijff nära helgat, på grund av Johan Cruijffs gigantiska gärning i klubben.

Nu har hans son Jordi Cruijff, förärats uppdraget att vara teknisk chef i Amsterdam-klubben.

– Vi har gått igenom en grundlig urvalsprocess. Vi pratade med flera starka kandidater, och Jordi visade sig vara den bästa, säger Ajax vd Menno Geelen i ett uttalande.

Jordi Cruijff var under säsongen 2022-2023 sportchef i FC Barcelona och kommer senast från uppdraget teknisk rådgivare i Indonesiens landslag.

