Klart: Alen Krasnici avslutar karriären
Alen Krasnici, 33, har tagit ett beslut.
Han avslutar sin fotbollskarriär.
Alen Krasnici har spenderat stora delar av sin karriär i Norrby IF. Nu är klubben återigen uppe i Superettan men de kommer få klara sig utan Alen Krasnici.
Anfallaren har bestämt sig för att lägga skorna på hyllan. Krasnici gjorde sju mål och åtta assist på 28 matcher i Ettan Södra förra säsongen.
“Tack för allt du gjort för klubben och för alla minnen på planen. Lycka till i nästa kapitel”, skriver klubben på sociala medier.
33-åringen gjorde sex mål och elva assist på 98 matcher i Superettan.
