Klart: Alen Krasnici avslutar karriären

Alen Krasnici, 33, har tagit ett beslut.

Han avslutar sin fotbollskarriär.

Foto: Bildbyrån

Alen Krasnici har spenderat stora delar av sin karriär i Norrby IF. Nu är klubben återigen uppe i Superettan men de kommer få klara sig utan Alen Krasnici.

Anfallaren har bestämt sig för att lägga skorna på hyllan. Krasnici gjorde sju mål och åtta assist på 28 matcher i Ettan Södra förra säsongen.

“Tack för allt du gjort för klubben och för alla minnen på planen. Lycka till i nästa kapitel”, skriver klubben på sociala medier.

33-åringen gjorde sex mål och elva assist på 98 matcher i Superettan.