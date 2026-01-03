Klart: Alexandar Mutic klar för FC Yala
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Alexandar Mutic byter klubb i Thailand igen.
Anfallaren är klar för FC Yala.
Alexandar Mutic, med förflutet i klubbar som Djurgårdens IF och Sandvikens IF byter klubb i Thailand igen.
Anfallaren lämnar Prime Bangkok för FC Yala.
Klubben meddelar via sina officiella kanaler att övergången är klar. 27-åringen har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig fram till i sommar med klubben.
FC Yala återfinns i den thailändska tredjedivisionen.
Den här artikeln handlar om: