Klart: Alexandar Mutic klar för FC Yala

Alexandar Mutic byter klubb i Thailand igen.

Anfallaren är klar för FC Yala.

Foto: Bildbyrån

Alexandar Mutic, med förflutet i klubbar som Djurgårdens IF och Sandvikens IF byter klubb i Thailand igen.

Anfallaren lämnar Prime Bangkok för FC Yala.

Klubben meddelar via sina officiella kanaler att övergången är klar. 27-åringen har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig fram till i sommar med klubben.

FC Yala återfinns i den thailändska tredjedivisionen.