Klart: Alexander Nilsson lämnar Hamkam

Alexander Nilsson har tillbringat två år i norska HamKam.

Nu kommer målvakten att lämna klubben.

– Nu behöver jag tänka på mig själv och hitta en klubb där jag får speltid, säger Nilsson till Hamar Arbeiderblad.

Foto: Bildbyrån

Det var inför fjolårssäsongen som burväktaren Alexander Nilsson, 28, skrev på för norska HamKam. Där har han totalt sett noterats för spel i tio matcher och varit back up-keeper till landsmannen Marcus Sandberg.

Snart löper Nilssons kontrakt med högstaligan klubben ut. Nu står det klart att kapitlet i HamKam är över, vilket han själv bekräftar i en intervju med lokaltidningen Hamar Arbeiderblad.

– Stora delar av den här säsongen har jag känt mycket att jag vill spela. Oavsett hur bra jag gör det på träning så är det långt upp till Marcus Sandberg i den här klubben. Han är ofta lagets bäste, har en hög status i klubben och är nog långt före mig i kön. Nu behöver jag tänka på mig själv och hitta en klubb där jag får speltid, säger Nilsson till tidningen.

Alexander Nilsson har tidigare spelat för klubbar som Helsingborgs IF och Jönköpings Södra.



