Foto: Bildbyrån

Klart: Alisha Lehmann klar för engelsk klubb

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Alisha Lehmann flyttar till England.
Schweiziskan är klar för Leicester City.
– Leicester är en fantastisk klubb, säger hon via ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Alisha Lehmann har gjort klart med ny klubb.
Schweiziskan byter italienska Como mot Leicester City i Women’s Super League.

– Leicester är en fantastisk klubb. Jag har sett träningsanläggningen och naturligtvis arenan. De vill driva damfotbollen framåt, säger Lehmann i ett uttalande via klubbens hemsida.

Leicester City placerar sig på niondeplats i WSL i skrivande stund.

