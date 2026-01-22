Klart: Alisha Lehmann klar för engelsk klubb

Alisha Lehmann flyttar till England.

Schweiziskan är klar för Leicester City.

– Leicester är en fantastisk klubb, säger hon via ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Alisha Lehmann har gjort klart med ny klubb.

Schweiziskan byter italienska Como mot Leicester City i Women’s Super League.

– Leicester är en fantastisk klubb. Jag har sett träningsanläggningen och naturligtvis arenan. De vill driva damfotbollen framåt, säger Lehmann i ett uttalande via klubbens hemsida.

Leicester City placerar sig på niondeplats i WSL i skrivande stund.