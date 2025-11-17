Klart: Anfallaren lämnar Falkenbergs FF

Leonardo Farah Shahin har gjort sitt i Falkenbergs FF.

Anfallaren lämnar superettan-klubben.

– Efter tre år i klubben känner jag att det är rätt tid för mig att gå vidare och ta nästa steg i min karriär, säger han.

Foto: Bildbyrån

Den libanesiske anfallaren Leonardo Farah Shahin kom till Falkenbergs FF inför säsongen 2023.

Nu efter tre säsonger i superettan-klubben står det klart att han lämnar.

– Efter tre år i klubben känner jag att det är rätt tid för mig att gå vidare och ta nästa steg i min karriär. Tiden i Falkenberg har betytt mycket för mig och hjälpt mig att utvecklas både på och utanför planen, säger han via klubbens hemsida och fortsätter:

– Jag vill tacka alla spelare, supportrar och människor i och runt föreningen som gjort min tid i FFF så bra som den varit. Ert stöd har uppskattats mer än vad ni kanske tror. Nu ser jag fram emot en ny miljö med nya utmaningar, och jag önskar föreningen stort lycka till framöver!

Hans kontrakt med klubben är utgående och han lämnar alltså i samband med att avtalet löper ut.

Den gångna säsongen noterades han för två mål och fyra assist på 24 matcher i superettan.