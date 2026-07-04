Klart: Ange Postecoglou blir Ronaldos nya tränare

Ange Postecoglou fortsätter tränarkarriären i Saudiarabien.

Australiensaren har presenterats som Al-Nassrs nya huvudtränare.

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Ange Postecoglou har varit utan tränarjobb sedan han fick sparken från Nottingham Forest i oktober 2025, lite mer än en monad innan han skrev på för klubben.

Nu har australiensaren slutligen hittat en ny arbetsgivare. Den saudiska storklubben Al-Nassr meddelar via sina social kanaler att Postecoglou ansluter till klubben. Han kommer därmed att bli tränare för Cristiano Ronaldo.

Ange Postecoglous har under sin karriär tränat klubbar som Tottenham Hotspur, Celtic och japanska Yokohama F. Marinos. Han har även varit förbundskapten för Australien och han ledde laget under VM 2014.

