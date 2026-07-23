Klart: Anna Koivunen lämnar Djurgården – för Londonklubb

Anna Koivunen, den finska landslagsmålvakten, lämnar Djurgården.

Hon är klar för Charlton Athletics, som är nykomlingar i WSL.

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Den finska landslagsmålvakten Anna Koivunen tar steget från Djurgården till Charlton Athletics, som är nykomlingar i WSL. Detta efter att den förre MFF-målvakten kommit in till Djurgården.

– Jag är väldigt glad över att joina Charlton. Jag har alltid velat spela i England i högsta ligan och få möta världens bästa spelare. Det kommer inte vara lätt men jag ser väldigt mycket fram emot att börja säsongen här, säger hon via klubbens uttalande och fortsätter:

– Det känns tråkigt att lämna Djurgården och säga hejdå till alla mina kompisar, men jag kommer självklart att följa Djurgården och heja på laget framöver.

Sportchef Jean Balawo:

Vi har fått ett bud från Charlton på Anna Koivunen som vi har accepterat och därmed rör hon sig vidare för spel i England. Anna har varit oerhört professionell i vår miljö, där hon gett allt för Djurgården och bidragit till bland annat fjolårets brons i Damallsvenskan. När den här möjligheten dök upp för henne vill vi ge henne den chansen, så vi önskar Anna ett stort lycka till och säger välkommen åter. .