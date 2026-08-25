Klart: Antonio Kujundzic lämnar IFK Värnamo

Antonio Kujundzic bryter med IFK Värnamo.

20-åringen lämnar Superettan-klubben efter att parterna kommit överens om att avsluta avtalet i förtid.

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Antonio Kujundzics sejour i IFK Värnamo blir bara drygt ett år lång.

Under tisdagen meddelar Superettan-klubben att 20-åringen lämnar föreningen efter att parterna kommit överens om att bryta avtalet i förtid.

– IFK Värnamo och Antonio Kujundzic har nått en ömsesidig överenskommelse om att avsluta spelarens avtal i förtid. Vi tackar Antonio för hans insatser i föreningen och önskar honom hjärtligt lycka till i den fortsatta karriären och framtiden, skriver klubben på sin hemsida.

Kujundzic anslöt från Kalmar FF sommaren 2025 och hann göra 27 framträdanden för Värnamo. Mittfältaren hade ursprungligen kontrakt med klubben till och med 2027.