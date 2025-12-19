Klart: Argjend Miftari klar för Falkenberg

Argjend Miftari byter Mjällby mot Falkenberg.

20-åringen skriver treårskontrakt Falkenberg.

– Det känns jättekul att komma hit, säger han via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

Argjend Miftari byter Mjällby AIF och allsvenskan mot Falkenbergs FF och spel i superettan.

Nu lämnar han svenska mästarna Mjällby, där han fick göra ett framträdande i år mot superettanlaget Falkenberg.

– Det känns jättekul att komma hit. Jag är väldigt taggad på att komma igång. Det känns som en fin förening och jag känner en del som har spelat här eller är härifrån, som Axel Norén, Jacob Ericsson och Alexander Johansson, säger han i ett uttalande och fortsätter:

– Jag har bara hört gott om klubben och det verkar vara en väldigt trevlig miljö. Många spelare har utvecklats här och tagit stora steg i fotbollsvärlden, så detta är ett bra steg att ta för att kunna utvecklas.

Argjend Miftari skriver ett treårskontrakt med Falkenberg.