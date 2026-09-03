Klart: Arsenal-produkt återvänder

Reiss Nelson har lämnat Arsenal.

26-åringen ansluter till Feyenoord på fri transfer.

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Arsenals Reiss Nelson tillbringade förra säsongen på lån i Brentford. 26-åringen återvände till ”Gunners” inför årets säsong – men tidigare i veckan stod det klart att han lämnar permanent.

Vänsteryttern ansluter till nederländska Feyenoord på fri transfer. Det blir en återkomst för Nelson som tillhörde klubben mellan 2021-2022.

– Det är otroligt roligt att vara tillbaka här, säger han i ett uttalande.

26-åringen har tidigare representerat klubbar som Fulham och tyska Hoffenheim.



