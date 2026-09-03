Klart: Arsenal säljer stjärnan – för rekordsumma

Gabriel Martinelli lämnar Arsenal.

Brassen säljs till saudiska Al-Hilal.

Enligt uppgifter landar affären på 775 miljoner kronor.

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Gabriel Martinelli var med och vann Premier League med Arsenal förra säsongen. Den här säsongen har brassen inte fått någon speltid i ”Gunners” och det har cirkulerat flyttrykten.

Nu bekräftar Arsenal att han säljs till Al-Hilal i Saudiarabien.

”Alla i Arsenal vill tacka Gabi för hans bidrag till klubben och önskar honom och hans familj all lycka till i framtiden”, skriver Arsenal i ett uttalande.

Enligt Sky Sports landar övergången på 60 miljoner pund, vilket motsvarar cirka 775 miljoner kronor – och det blir därmed klubbens största försäljning någonsin.

Martinelli noterades för 62 mål på 278 matcher i Arsenal.



