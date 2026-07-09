Klart: Arsenal värvar ny målvakt

Arsenal plockar in en målvakt.

Illan Meslier ansluter på fri transfer.

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Arsenal förstärker på målvaktspositionen. Nu plockar de regerande Premier League-mästarna in en reservkeeper i form av Illian Meslier.

Den franske målvakten kommer senast från Leeds United, där hans avtal löpte ut nu i sommar.

– Jag är väldigt glad och väldigt stolt över att ansluta till Arsenal. Jag kan inte vänta med att visa den kärlek jag har för det här märket, och jag kan inte vänta med att vinna titlar med det här laget, för det här är en klubb som behöver lyfta titlar om och om igen, säger han i ett uttalande.

Meslier gjorde sju säsongen i Leeds och har tidigare representerat franska Lorient.