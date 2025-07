Klart: Arsenal värvar Smith – blir dyraste värvningen någonsin

Arsenal slår på den stora trumman.

Under torsdagen står det klart att man värvar Olivia Smith från Liverpool.

Detta i vad som, enligt The Guardian, är historiens dyraste övergång på damsidan.

Det är den 20-årige anfallaren Olivia Smith som klär dagens rubriker.

Detta då hon har lämnat Liverpool och skrivit på ett långtidskontrakt med Arsenal. Det anmärkningsvärda i det här fallet?

Hon uppges, av The Guardian, kosta en miljon pund. Det är 13 miljoner svenska kronor och gör henne till den första damspelaren som säljs för den summan.

I Liverpool spelade Smith en säsong i vilken hon gjorde sju mål på 20 matcher i Women’s Super League.

– Vi är otroligt glada över att få Olivia till Arsenal. Hon är en av de mest talangfulla unga spelarna i ligan och har enorm potential för vidare utveckling här i klubben. På uppdrag av alla i Arsenal vill jag välkomna Olivia och gratulera henne till detta speciella ögonblick, säger Arsenals sportchef, Clare Wheatley, i ett uttalande.

”Gunners”-tränaren Renée Slegers:

– Olivia är en spännande ung spelare och vi tror att hon kan göra ett stort avtryck här i Arsenal. Vi har imponerats av hennes mentalitet och karaktär. Jag vet att hon har en ambitionsnivå som matchar vår egen, säger hon i ett uttalande.

The latest addition to the Arsenal family ❤️

Olivia Smith is a Gunner ✍️ pic.twitter.com/9tDKSMcfxf

— Arsenal Women (@ArsenalWFC) July 17, 2025