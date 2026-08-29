Klart: Arsenal värvar superlöfte från United

Arsenal plockar från Manchester United.

Det är den 19-årige James Scanlon som ansluter till Londonklubben.

Foto: Alamy

James Scanlon, 19, har tillhört Manchester Uniteds akademiverksamhet sedan 2021. Förra säsongen var han utlånad till Swindon Town i League Two.

Nu står det klart att Scanlon lämnar United för ligakonkurrenten Arsenal.

– Det är ett nöje att vara här, jag kan inte vänta med att komma igång, säger han i ett uttalande.

19-åringen hann aldrig göra någon A-lagsmatch för United men han är rutinerad på landslagssidan. Vänsteryttern har trots sina 19 år gjort fem mål på 24 A-landskamper för Gibraltar.