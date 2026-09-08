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Foto: Bildbyrån

Klart: Arsenal värvar talang – Bernard presenterad

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Arsenal fortsätter att blicka mot framtiden och har nu gjort klart med en ny talang.
16-årige Mylo Bernard lämnar Crystal Palace för spel i London-klubbens ungdomsverksamhet.

Foto: Bildbyrån

Arsenal har säkrat en ny talang för framtiden. Under tisdagen bekräftar London-klubben att 16-årige forwarden Mylo Bernard ansluter från Crystal Palace.

Engelsmannen har den senaste tiden tillhört Crystal Palaces akademi, men kommer även fortsättningsvis att utvecklas på ungdomsnivå – nu i Arsenal.

Bernard har imponerat med sex mål på 16 matcher för Palaces U18-lag. Han har dessutom gjort fyra mål på åtta matcher för Englands U16-landslag.

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