Klart: Aston Villa förlänger med nyckelspelare

John McGinn blir kvar i Aston Villa.

Klubben meddelar denna onsdag att man är överens om ett nytt kontrakt.

Det nya kontraktet sträcker sig fram till sommaren 2028.

John McGinn kom till Aston Villa från Hibernian sommaren 2018.

Sedan dess har det blivit 299 framträdanden för honom i Birmignham-klubben och fler kommer det att bli.

Aston Villa meddelar nämligen denna onsdag att man är överens med den skotske mittfältaren om ett nytt kontrakt.

Our captain. Here to stay. ✍️ pic.twitter.com/LKQ37DSc1k — Aston Villa (@AVFCOfficial) November 5, 2025

Den här säsongen står McGinn noterad för ett mål på tio matcher i Premier League.