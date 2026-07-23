Klart: Aston Villa värvar Alejandro Garnacho

Alejandro Garnachos karriär fortsätter i Birmingham.

Aston Villa bekräftar att argentinaren har skrivit på för klubben.

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Alejandro Garnacho hade ingen fantastisk säsong i Chelsea i fjol. Den kommande säsongen kommer argentinaren spendera hos Aston Villa på lån. Kontraktet stäcker sig över hela den kommande säsongen.

– Vi är väldigt glada över att ha Alejandro här. Han är oerhört talangfull, ung och har visat en stark vilja att vara med och bidra till vårt projekt. Vi är mycket nöjda, säger Villa-träanren Unai Emery till klubbens hemsida.

Transfergurun Fabrizio Romano hart tidigare rapporterat att låneavtalet innehåller klausuler som kan göra övergången permanent, förutsatt att vissa givna kriterier möts.

Vid sidan av Chelsea har Alejandro Garnacho även representerat Manchester United, som han anslöt till som ungdomsspelare 2020.



