Klart: Återvänder till Brighton – lånet bryts i förtid

Brighton lånade ut den brasilianske mittbacken Igor Julio till West Ham United inför säsongen.

Låneavtalet skrevs över hela säsongen, men nu står det klart att lånet bryts i förtid och att brassen återvänder till Brighton.

– Vi är väldigt glada att välkomna Igor tillbaka till klubben. Han kommer nu att ingå i truppen framöver, och hans återkomst ger oss ökad konkurrens och bättre täckning i försvaret under resten av säsongen, säger Brightons sportchef Jason Ayto.

Totalt noterades brassen för fyra framträdanden i West Ham.