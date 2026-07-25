Klart: Atletico Madrid värvar från PSG

Atletico Madrid förstärker offensiven.

Kang-In Lee, 25, ansluter från Paris Saint-Germain.

Foto: Bildbyrån

Atletico Madrid är överens med Paris Saint-Germain. Den offensive pjäsen Kang-In Lee ansluter från PSG på et kontrakt till 2031.

Enligt sillyexperten Fabrizio Romano landar affären på 40 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 442 miljoner kronor.

Lee återvänder därmed till spansk fotboll då han tidigare för Mallorca och Valencia.