Klart: Backen lämnar BK Häcken för superettan-klubb

Charlie Axede lämnar BK Häcken.

Karriären fortsätter i Norrby IF för försvararen.

Foto: Bildbyrån

Charlie Axede har gjort sitt i BK Häcken.

Hisingeklubben meddelar nu att den 20-årige försvararen lämnar klubben för superettan-klubben Norrby IF.

”Backen från Alingsås skrev ett A-lagskontrakt våren 2023 och gjorde sedan fyra A-lagsmatcher. Under de två senaste säsongerna har han varit utlånad till Torslanda IK. Nu går han till Norrby IF. Tack för den här tiden, Charlie”, skriver BK Häcken via X.

Axede har de två senaste säsongerna varit utlånad till Torslanda. Där har det blivit totalt 57 framträdanden.