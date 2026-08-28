Klart: Bajen-talangen lånas ut till superettan

Keyano Marrah lämnar HTFF.

19-åringen lånas ut till Östers IF i superettan.

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Keyano Marrah, 19, tillhör Hammarby IF men har tillbringat de senaste två säsongerna i klonföreningen Hammarby TFF.

Nu meddelar HTFF att Marrah lånas ut till Östers IF i superettan. Avtalet sträcker sig över resten av säsongen och innehåller en utköpsklausul.

– Keyano Marrah anslöt till vår verksamhet i början av förra året och har sedan dess fått sin matchning i HTFF, och det är från HTFF utlåningen sker. Keyano är en lovande mittfältare, men med den konkurrenssituation som råder i A-laget har han bit kvar att ta steget från HTFF. Att han nu går till Öster i Superettan ser vi som en väldigt bra lösning där han kommer få matchning en nivå upp från Division 1, säger sportchef Mikael Hjelmberg på HTFF:s hemsida.

Marrah har svarat för sju mål och två assist på 117 matcher i Ettan Norra den här säsongen.