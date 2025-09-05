Klart: Barcelona bryter med Oriol Romeu
Barcelona bekräftar ett avsked.
klubben bryter med mittfältaren Oriol Romeu.
Barcelona och mittfältaren Oriol Romeu, 33, går skilda vägar. Under fredagen bekräftar den katalanska jätten att kontraktet med veteranen bryts i förtid.
”FC Barcelona tackar Oriol Romeu för hans professionalism, engagemang och hängivenhet och önskar honom all lycka och framgång i framtiden.”, skriver klubben på sin hemsida.
Oriol Romeu gjorde comeback i Barcelona 2023 och lånades ut till Girona förra säsongen. Totalt blev det 39 matcher i Barça-tröjan för Romeu.
