Klart: Barcelona bryter med Oriol Romeu

Barcelona bekräftar ett avsked.

klubben bryter med mittfältaren Oriol Romeu.

Foto: Alamy

Barcelona och mittfältaren Oriol Romeu, 33, går skilda vägar. Under fredagen bekräftar den katalanska jätten att kontraktet med veteranen bryts i förtid.

”FC Barcelona tackar Oriol Romeu för hans professionalism, engagemang och hängivenhet och önskar honom all lycka och framgång i framtiden.”, skriver klubben på sin hemsida.

Oriol Romeu gjorde comeback i Barcelona 2023 och lånades ut till Girona förra säsongen. Totalt blev det 39 matcher i Barça-tröjan för Romeu.