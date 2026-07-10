Klart: Barcelona-stjärnan klar för Arsenal
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Ona Battle är klar för Arsenal.
Det innebär nu att ännu en stjärna lämnar Barcelona för England.
Ona Batlle är klar för Arsenal. Hon ansluter på som bosman efter att hennes kontrakt med Barcelona gått ut efter förra säsongen.
Den spanska landslagsspelaren kommer nu spela i Womens Super Leauge och Arsenal. Det innebär att hon återförenas med sin förre lagkamrat Mariona Caldentey.
Häromdagen blev spanjorskan Alexia Putellas klar för London City Lionesses.
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