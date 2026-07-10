Klart: Barcelona-stjärnan klar för Arsenal

Ona Battle är klar för Arsenal.

Det innebär nu att ännu en stjärna lämnar Barcelona för England.

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Ona Batlle är klar för Arsenal. Hon ansluter på som bosman efter att hennes kontrakt med Barcelona gått ut efter förra säsongen.

Den spanska landslagsspelaren kommer nu spela i Womens Super Leauge och Arsenal. Det innebär att hon återförenas med sin förre lagkamrat Mariona Caldentey.

Häromdagen blev spanjorskan Alexia Putellas klar för London City Lionesses.