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Foto: Bildbyrån

Klart: Barcelona-stjärnan klar för Arsenal

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Ona Battle är klar för Arsenal.
Det innebär nu att ännu en stjärna lämnar Barcelona för England.

Foto: Bildbyrån

Ona Batlle är klar för Arsenal. Hon ansluter på som bosman efter att hennes kontrakt med Barcelona gått ut efter förra säsongen.

Den spanska landslagsspelaren kommer nu spela i Womens Super Leauge och Arsenal. Det innebär att hon återförenas med sin förre lagkamrat Mariona Caldentey.

Häromdagen blev spanjorskan Alexia Putellas klar för London City Lionesses.

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