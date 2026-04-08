Klart: Bayern München förlänger med Ballisager
Stine Ballisager och Bayern München är överens.
Parterna skriver ett nytt avtal till sommaren 2028.
Stine Ballisager blir kvar i Bayern München.
Under onsdagen meddelar klubben att danskan kritat på ett nytt avtal till sommaren 2028.
– Vi är glada att Stine har förlängt sitt kontrakt med FC Bayern. Sedan säsongsstarten har hon anpassat sig utmärkt, uppfyllt våra förväntningar till fullo och snabbt blivit en viktig stöttepelare i vår trupp, säger chefen för damfotboll Bianca Rech.
Ballisager noteras för 25 framträdanden i den tyska klubben.
Bayern München toppar Frauen Bundesliga med 61 poäng.
