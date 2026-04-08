Foto: Alamy

Klart: Bayern München förlänger med Ballisager

Nilo Ek
Stine Ballisager och Bayern München är överens.
Parterna skriver ett nytt avtal till sommaren 2028.

Stine Ballisager blir kvar i Bayern München.

Under onsdagen meddelar klubben att danskan kritat på ett nytt avtal till sommaren 2028.

– Vi är glada att Stine har förlängt sitt kontrakt med FC Bayern. Sedan säsongsstarten har hon anpassat sig utmärkt, uppfyllt våra förväntningar till fullo och snabbt blivit en viktig stöttepelare i vår trupp, säger chefen för damfotboll Bianca Rech.

Ballisager noteras för 25 framträdanden i den tyska klubben.

Bayern München toppar Frauen Bundesliga med 61 poäng.

