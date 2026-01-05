Klart: Bernardini förlänger med VSK

André Bernardini blir kvar i Västerås SK.

Målvakten förlänger sitt avtal över säsongen 2026.

– André är en viktig pusselbit, säger VSK:s fotbollsansvarige Mikael Lustig.

Foto: Bildbyrån

Västerås SK säkrade en plats i allsvenskan 2026. Nu står det klart att målvakten André Bernardini följer med upp i finrummet.

Den brasilianske målvakten förlänger sitt avtal över 2026.

– André är en viktig pusselbit i lagbygget inför kommande år. Han är ett fullblodsproffs på och utanför planen och vi är glada att ha honom kvar hos oss, säger klubbens fotbollsansvarige Mikael Lustig på deras hemsida.

Bernardini anslöt till VSK inför fjolårssäsongen och noteras för fyra framträdanden.