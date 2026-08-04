Klart: Profilen tar över som förbundskapten

Hervé Renard, 57, blir ny förbundskapten i Elfenbenskusten.

Det blir fransmannens tredje uppdrag i år.

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Hervé Renard lämnade som förbundskapten i Saudiarabien i april. Under VM tog han över ett krisande Tunisien, som precis blivit krossat av Sverige i premiären.

Kort senare lämnade fransmannen Tunisien – och nu är han klar för ett nytt förbundskaptensjobb.

Renard tar nämligen över Elfenbenskusten. Det blir en comeback då han ledde landslaget mellan 2014-2015.

57-åringen har tidigare basat över Marocko och Zambia.