Klart: Profilen tar över som förbundskapten
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Hervé Renard, 57, blir ny förbundskapten i Elfenbenskusten.
Det blir fransmannens tredje uppdrag i år.
Hervé Renard lämnade som förbundskapten i Saudiarabien i april. Under VM tog han över ett krisande Tunisien, som precis blivit krossat av Sverige i premiären.
Kort senare lämnade fransmannen Tunisien – och nu är han klar för ett nytt förbundskaptensjobb.
Renard tar nämligen över Elfenbenskusten. Det blir en comeback då han ledde landslaget mellan 2014-2015.
57-åringen har tidigare basat över Marocko och Zambia.
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