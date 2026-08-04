Officiellt: HIF säljer supertalangen

Alvin Nordin lämnar Helsingborgs IF.

18-åringen säljs till nederländska Groningen.

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Helsingborgs IF meddelar ett avsked. Det är den 18-årige mittfältaren Alvin Nordin som lämnar Skåneklubben.

Talangen säljs vidare till Groningen i Nederländerna. Enligt Aftonbladet får HIF tio miljoner kronor för försäljningen.

– När jag var liten drömde jag om att en dag få bära HIF-tröjan på Olympia. Det känns otroligt bra att ha fått uppfylla den drömmen och känslan att göra mål framför HIF-supportrarna. Jag är oerhört tacksam för alla akademitränare, medspelare, herrlagstränare och övrig personal som hjälpt mig och trott på mig under dessa år. Det har inte alltid varit enkelt. Jag gjorde misstag, gick igenom svåra perioder men gav aldrig upp och jag kände alltid ett starkt stöd från alla inom föreningen. säger Nordin på Helsingborgs hemsida.

Superettan-klubben skriver att Nordin-affären är deras största på fem år.