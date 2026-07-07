Klart: Bjørkan ansluter till MFF

Aasmund Bjørkan blir en del av Malmö FF:s tränarstab.

Norrmannen blir assisterande tränare under Gaute Helstrup.

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Under tisdagen dök Aasmund Bjørkan upp på Malmö FF:s träning.

Nu meddelar klubben att 53-åringen blir assisterande tränare under Gaute Helstrup.

– Jag är otroligt glad över att vara här. Anledningen till att jag valde Malmö FF är för att det är Malmö FF. Det är något speciellt med den här klubben och med den potentialen som finns här. Sen är staden härlig, och läget. Det är så många så många saker som stämmer och jag är väldigt stolt över att jag får lov att komma hit, säger Bjørkan på klubbens hemsida.

Bjørkan kommer senast från Bodø/Glimt, precis som Helstrup.

– Att få fortsätta arbeta med Gaute ska bli jättekul. Han är en väldigt bra kille, och en väldigt duktig tränare. Att få jobba tätt ihop med honom är något som betyder mycket för mig.