Klart: BK Häcken säljer Emilie Byrnak

Emilie Byrnak lämnar BK Häcken.

Mästarinnorna säljer danskan till RC Strasbourg.

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Emilie Byrnak anslöt till Häcken inför säsongen 2025.

Hon var med och vann SM-guld med klubben och fick spela i Europa Cup. Under våren har hon varit utlånad till TSG Hoffenheim.

Nu står det klart att BK Häcken säljer danskan. Hennes nya klubb blir RC Strasbourg.

– Jag har utvecklats mycket under min tid i BK Häcken, både på och utanför planen. Nu känner jag mig redo för nästa steg i en ny miljö, säger Emilie Byrnak via klubbens uttalande och fortsätter:

– Det känns väldigt spännande och jag ser verkligen fram emot den här utmaningen. RC Strasbourg är en storklubb med höga ambitioner, och det är precis den typen av miljö jag vill utvecklas i. Jag hoppas kunna bidra till att klubben når sina mål, och dessutom ser jag fram emot att lära känna staden och människorna i Strasbourg, säger 23-åringen.