Klart: Botheim lämnar Malmö FF
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Erik Botheim lämnar Malmö FF.
Han är klar för norska Viking.
Den norske anfallaren, Erik Botheim, lämnar Malmö FF för norska mästarklubben Viking. Enligt Stavanger Aftenblad blir 26-åringen klubbens dyraste värvning någonsin.
– Erik har under sin tid i Malmö imponerat såväl på som utanför planen och visat styrka både som målskytt och genom sättet han tagit sig tillbaka i full form efter en allvarlig skada. I det läge vi befinner oss i nu känner vi att vi har bra alternativ på anfallssidan och att överenskommelsen vi nått med Viking är bra för Malmö FF, säger MFF sportchef Philip Berglund i ett uttalande.
Botheim lämnar Malmö efter två säsonger i klubben och blickar nu tillbaka på tiden i Skåne med värme.
– Från dag ett har jag älskat att spela här. Jag kommer att sakna att gå ut på ett fullsatt Eleda till MFF-hymnen, med Sveriges bästa supportrar i ryggen, säger han i ett uttalande.
Under sin tid i Malmö FF noterades Botheim för 36 mål och tio assist på 89 tävlingsmatcher. Han var med och vann både SM-guld och svenska cupen med klubben.
MFF värvade anfallaren från italienska Salernitana inför säsongen 2024.
I Norge har Botheim tidigare representerat Bodø/Glimt, Rosenborg, Stabæk och Lyn.
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